Keskkonnaekspert: unustame majanduskasvu! See on toonud kaasa äärmusliku ebavõrdsuse

On aeg võtta ette majandusmudeli süsteemsem muutmine, mille eesmärgiks on ebavõrdsuste vähendamine ja mis muudaks naiste nähtamatu töö tavatööga sama väärtustatuks, edu näitajaks mitte vallutamise vaid hoolitsemise ning kaitseks haavatavamaid inimgruppe kasumi nimel laastajate eest.